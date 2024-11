Preso suspeito de ajudar homem em homicídio e tentativa de feminicídio em Luziânia

A Delegacia de Atendimento à Mulher de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, prendeu um homem suspeito de ajudar Robson Lima Marques a fugir depois de cometer homicídio e tentativa de feminicídio contra a ex-companheira e o atual namorado dela. O crime aconteceu no Jardim Ingá, no último dia 7 de novembro, e teria sido motivado por ciúme. Robson continua foragido e a Polícia Civil continua investigando o caso.