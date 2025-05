Sargento da PM conta sobre operação em que prendeu ladrão com ajuda de motociclista

A Polícia Militar prendeu um ladrão de carro em Ceilândia, no Distrito Federal, com a ajuda de um motociclista. O sargento Adriano Andrade, do 8º Batalhão, estava de folga quando recebeu um chamado sobre um roubo de veículo próximo à QNP 36. Sem hesitar, uniu-se a um motociclista que se ofereceu para ajudá-lo. O suspeito foi detido após colidir o carro, que foi recuperado e devolvido ao dono.



O homem já possuía várias passagens pela polícia, incluindo porte ilegal de arma de fogo e tráfico. O sargento expressou gratidão pela colaboração comunitária, fundamental para a ação bem-sucedida.



