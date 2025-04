Seis mulheres foram vítimas de feminicídio no DF em 2025

Em 90 dias, seis mulheres foram vítimas de feminicídio no Distrito Federal. O número representa duas mortes por mês em 2025, até o momento. A Secretaria de Segurança Pública destaca que a maioria dos feminicídios ocorre dentro das residências, sem registros prévios de violência.



As autoridades reforçam a importância de denúncias, que podem ser feitas pelos números 180, 197 ou 190. Desde 2015, 52% das vítimas foram atacadas com facas, e 71% dos casos aconteceram em casa. Denunciar é crucial para a proteção das vítimas e para a aplicação de medidas preventivas, como a prisão dos agressores e o programa Viva a Flor.



