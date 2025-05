Série de ataques de pitbull a cães aterroriza vizinhança em Sobradinho (DF)

Na última terça-feira (29), um cachorro da raça pitbull invadiu uma casa e atacou o cão da família, Scott, de 9 anos, que tentava proteger crianças na residência. O incidente ocorreu em Sobradinho, no Distrito Federal, e causou ferimentos graves no animal.



Moradores relatam que o pitbull já esteve envolvido em outros episódios violentos na região, gerando preocupação na vizinhança. Em outro momento, uma cadela não resistiu ao ataque do pitbull e acabou morrendo. A polícia está investigando o caso, e os residentes pedem ações do tutor do animal.



