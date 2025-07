Shopping do Paranoá vira promessa vazia; lojistas acumulam prejuízos e cobram entrega há 7 anos

Desde 2017, mais de 200 lojistas aguardam pela conclusão do shopping do Paranoá. Enfrentando prorrogações repetidas, as obras permanecem cercadas por tapumes. A incorporadora original faliu durante a pandemia de Covid-19, e a nova construtora não cumpriu as promessas.



O caso, agora sob investigação do Ministério Público, permanece sem solução enquanto o terreno enfrenta risco de ser vendido, agravando a incerteza para os comerciantes que investiram com sacrifícios pessoais.



