‘Só quero justiça’, desabafa filho de mulher encontrada morta em Valparaíso de Goiás

Raimunda das Dores, conhecida como a Tia das Flores devido ao seu trabalho vendendo rosas, foi encontrada morta e enterrada em sua casa em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. O caso, ainda sem prisões, é investigado pela PCGO (Polícia Civil de Goiás).



O corpo de Raimunda foi velado em sua residência e enterrado na cidade de Luziânia, após mais de 20 dias de espera por um exame de DNA. Imagens de câmeras de segurança registraram pessoas saindo da casa um dia antes da descoberta do corpo. O grupo de investigação aguarda o laudo cadavérico para determinar a causa da morte.



A família clama por justiça, enquanto a comunidade homenageia a memória de Raimunda. “Eu só quero justiça”, desabafa o filho de Raimunda, Wilian Wanderson.



