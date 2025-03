Suspeitas de tortura no DF alegam suposto caso entre a vítima e o marido da acusada

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu três mulheres acusadas de sequestrar e torturar uma jovem de 24 anos em uma vingança motivada por ciúmes. A vítima foi abordada em Brazlândia e levada para uma área rural, onde foi espancada e teve cabelo e sobrancelhas raspados.



As agressoras buscavam informações sobre um suposto envolvimento extraconjugal da vítima com o marido de uma delas. Segundo o delegado, o crime, considerado típico de organizações criminosas, chocou a comunidade. Uma quarta suspeita colaborou com a investigação e está em liberdade.



As penas para tortura e sequestro podem exceder oito anos de prisão. As suspeitas estão em prisão temporária, podendo ser convertida em preventiva após 30 dias, enquanto o caso avança.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!