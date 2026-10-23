Suspeito de duplo homicídio em Ceilândia (DF) é solto e nega participação nos crimes
Investigado pelas mortes de Larissa Rodrigues de Paula, de 24 anos, e Alan Tons, de 26
João Victor Rodrigues Alves de Oliveira, investigado pelas mortes de Larissa Rodrigues de Paula, de 24 anos, e Alan Tons, de 26, foi solto nesta sexta-feira (23) após o relaxamento da prisão temporária. O casal foi morto a tiros em Ceilândia (DF), no último dia 11. Primeiro preso no caso, João Victor continua sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal.
Em entrevista exclusiva, ele negou envolvimento no duplo homicídio e afirmou que compareceu espontaneamente à delegacia por ser inocente. João Victor também disse que tinha uma boa relação com as vítimas, embora tenha relatado uma discussão anterior, que, segundo ele, foi resolvida. “Sempre foi uma relação muito boa”, destacou.
A investigação teve novos desdobramentos após a análise de imagens de câmeras de segurança e o depoimento de um motorista por aplicativo. As informações afastaram João Victor da cena do crime e apontaram Tancredo Pereira da Silva, outro suspeito, como possível envolvido. A polícia ainda apura a participação dos investigados no caso.
Últimas
Defesa denuncia agressões contra ‘Menina do Ministério Etrom’ na prisão e cobra laudo psiquiátrico
Lusimar Augustinho da Silva está presa na Papuda desde o dia 14 de agosto por suspeita de injúria racial
Polícia resgata 31 cães e gatos em situação de maus-tratos no DF; veja como ajudar os animais
Animais viviam em meio a fezes e urina, em espaço limitado e sem condições adequadas de higiene no Guará
Moradores denunciam casal por descarte irregular de entulho de obra em Taguatinga (DF)
Casal reforma casa e descarta restos de obra em área pública, segundo moradores; GDF já foi acionado
Polícia investiga grupo que movimentou R$ 1 milhão com ‘consórcio’ do tráfico de drogas
Grupo utilizava chácaras em Samambaia e no Sol Nascente como pontos de apoio para a atividade criminosa
Ameaças, ofensas racistas e invasões levantam debate sobre saúde mental e segurança no DF
Casos recentes mostram os desafios entre acolhimento e segurança; psicóloga explica como agir nessas situações
Adolescente de 13 anos leva quatro facadas durante roubo de bicicleta no Guará (DF)
Dois suspeitos abordaram o garoto, roubaram a bicicleta e fugiram; o adolescente foi socorrido e seu estado de saúde é estável
‘Sotaques do Brasil’ estreia na RECORD Brasília com viagem pela cultura e gastronomia do país
No episódio de estreia, o apresentador Henrique Chaves desembarca em Recife para conhecer a história da capital pernambucana
Mulher teme perder a visão após ser agredida por colega de trabalho no DF
Rayssa Danila Ferreira, de 29 anos, sofreu ferimentos no olho ao ser agredida por uma colega de trabalho
Dois meses após morte de vigilante em abordagem policial, família cobra respostas no DF
William César Pinto Júnior foi baleado ao sair de casa para trabalhar, no Gama; caso segue sob sigilo
Homem furta caixa de som em farmácia na Ceilândia (DF)
Furto ocorreu enquanto funcionários atendiam clientes; balconista relata o ocorrido
Polícia Militar do DF recebe 118 novas motos para reforço na segurança
A entrega inclui 55 motos de 900 cilindradas e 63 motos modelo Sahara de 300 cilindradas
Drones reforçam segurança nas eleições de 2026 no DF
Novos drones serão usados pela primeira vez em operações durante as votações
São Sebastião (DF) registra seis homicídios em um mês, e polícia investiga ligação com o tráfico
Crimes podem estar relacionados à atuação de um grupo criminoso ligado a uma facção, segundo a Polícia Civil
Dentista com registro suspenso é flagrado atendendo em clínica clandestina no DF
José Augusto Toledo Patay foi abordado pela polícia realizando procedimentos em uma clínica sem licenças