Suspeito de duplo homicídio em Ceilândia (DF) é solto e nega participação nos crimes

João Victor Rodrigues Alves de Oliveira, investigado pelas mortes de Larissa Rodrigues de Paula, de 24 anos, e Alan Tons, de 26, foi solto nesta sexta-feira (23) após o relaxamento da prisão temporária. O casal foi morto a tiros em Ceilândia (DF), no último dia 11. Primeiro preso no caso, João Victor continua sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal.



Em entrevista exclusiva, ele negou envolvimento no duplo homicídio e afirmou que compareceu espontaneamente à delegacia por ser inocente. João Victor também disse que tinha uma boa relação com as vítimas, embora tenha relatado uma discussão anterior, que, segundo ele, foi resolvida. “Sempre foi uma relação muito boa”, destacou.



A investigação teve novos desdobramentos após a análise de imagens de câmeras de segurança e o depoimento de um motorista por aplicativo. As informações afastaram João Victor da cena do crime e apontaram Tancredo Pereira da Silva, outro suspeito, como possível envolvido. A polícia ainda apura a participação dos investigados no caso.