Suspeito de furtar R$ 70 mil em bebidas alcóolicas de supermercados é preso no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um homem suspeito de furtar de bebidas alcoólicas em uma rede de supermercados. A investigação, iniciada no ano passado, ocorreu após queixas dos estabelecimentos de prejuízos acima de R$ 70 mil.



O acusado, acompanhado de um comparsa, fingia ser cliente e revendia os produtos por meio de um aplicativo de mensagens. A polícia destacou a importância da denúncia feita pela rede de supermercados, que temia pela segurança dos trabalhadores.



As garrafas eram vendidas muito abaixo do valor de mercado, o que chamou atenção para práticas de receptação.



