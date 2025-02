Suspeito de roubo de carro é encontrado pela polícia escondido em cama box

Três pessoas foram presas em Samambaia, no Distrito Federal, após furtarem um carro na quadra 108, utilizando uma motocicleta também roubada. Na fuga, um dos suspeitos invadiu uma casa e se escondeu dentro do colchão de uma cama box. Após revirarem todos os cômodos da casa, policiais militares encontraram o homem dentro do móvel. Mais de dez agentes participaram da operação que levou os suspeitos à prisão. Todos foram encaminhados à audiência de custódia e permaneceram detidos.