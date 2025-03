Técnica de enfermagem é suspeita de matar o marido a facadas e fugir

A técnica de enfermagem Mayara Oliveira de Lima, de 25 anos, é a principal suspeita de ter matado o companheiro Leonardo Paulo da Silva, de 37 anos. O crime ocorreu na última segunda-feira (17) no apartamento do casal, em um condomínio fechado na Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal.



O porteiro do condomínio encontrou Leonardo morto com um golpe de faca depois de ouvir uma discussão. As câmeras de segurança não registraram a saída de Mayara, levando a polícia a suspeitar que ela possa estar escondida em outro apartamento. A Polícia Civil de Goiás solicita denúncias anônimas sobre o paradeiro de Mayara, que já é considerada foragida.



