Temporal derruba árvores e danifica carros no Areal

Os temporais causaram estragos no Distrito Federal, nesta sexta-feira (22). No Areal, uma árvore tombou sobre carros, devido à força dos ventos. A queda assustou as pessoas que passavam próximas ao local. Elas buscaram abrigo em lojas até as chuvas diminuírem a intensidade.



O Corpo de Bombeiros do DF foi acionado, cortou galhos e removeu as árvores caídas. Ninguém se feriu.