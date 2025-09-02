Logo R7.com
Tentativa de feminicídio na Cidade Estrutural (DF) é investigada pela polícia

Mulher de 45 anos foi agredida pelo ex-companheiro; suspeito está foragido

Cidade Alerta DF|Do R7

Uma mulher de 45 anos foi vítima de tentativa de feminicídio na quadra 6 da Cidade Estrutural (DF). O ex-companheiro a agrediu com socos e golpes de faca após ela tentar se separar. A Polícia Militar foi chamada pelos vizinhos e encontrou a vítima com fraturas no braço e rosto.

Segundo ela, era um relacionamento abusivo de dois anos, sem filhos em comum, mas com filhos de outro casamento que dependem dela. O suspeito, identificado como Igor, está foragido e tem antecedentes criminais por tráfico de drogas. A vítima pediu medidas protetivas e recebe assistência para vítimas de violência doméstica.

