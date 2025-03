Terreno onde família foi encontrada morta é alvo de disputa entre parentes

Os corpos de Flávio, Jéssica e sua filha foram encontrados enterrados em um terreno em Alvorada do Norte, Goiás, onde viviam. A Polícia Civil, com apoio dos Corpo de Bombeiros, conduziu diligências após relatos de desaparecimento, localizando os corpos em uma área suspeita. As investigações sugerem que o crime foi motivado por uma disputa de terras. Exames de DNA estão sendo realizados para confirmar as identidades, e a polícia busca identificar os responsáveis. Denúncias anônimas podem ser feitas através do 197 para auxiliar nas investigações.



