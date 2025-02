Testemunha que filmou perseguição conta como foi feita prisão de motorista foragido

Em Águas Claras (DF), uma perseguição policial ocorreu quando um motorista com mandado de prisão em aberto fugiu de uma blitz. A Polícia Militar utilizou uma cama de faquir, espécie de ferramenta com pregos, para furar os pneus do veículo e disparou tiros de advertência. Uma testemunha que passava pelo local durante o incidente relatou que o motorista dirigia em velocidade baixa e entrou na contramão. A detenção ocorreu após o motorista tentar escapar a pé.