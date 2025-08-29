Tiroteio em área rural do Gama (DF) resulta na prisão de quatro suspeitos

Na noite de terça-feira (26), um tiroteio ocorreu em um condomínio na área rural da Ponte Alta Sul, no Gama (DF). Quatro suspeitos, usando um Fiat Uno vermelho, atiraram cerca de 20 vezes contra uma residência devido a um desafeto com o morador, resultando na morte de um cachorro. A Polícia Militar, com apoio do Estado de Goiás, prendeu os envolvidos e apreendeu armas e munições. As investigações prosseguem sob responsabilidade da polícia civil.



