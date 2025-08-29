Logo R7.com
Tiroteio em área rural do Gama (DF) resulta na prisão de quatro suspeitos

Conflito devido a um desafeto terminou com disparos e morte de cachorro

Cidade Alerta DF|Do R7

Na noite de terça-feira (26), um tiroteio ocorreu em um condomínio na área rural da Ponte Alta Sul, no Gama (DF). Quatro suspeitos, usando um Fiat Uno vermelho, atiraram cerca de 20 vezes contra uma residência devido a um desafeto com o morador, resultando na morte de um cachorro. A Polícia Militar, com apoio do Estado de Goiás, prendeu os envolvidos e apreendeu armas e munições. As investigações prosseguem sob responsabilidade da polícia civil.

