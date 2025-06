Trabalhadores encontram granada em telhado durante reforma em Ceilândia (DF)

Na manhã desta segunda-feira (9), trabalhadores que realizavam uma reforma em uma residência no Setor O, em Ceilândia, no Distrito Federal, encontraram uma granada sobre o telhado da casa.



A Polícia Militar foi acionada imediatamente. De acordo com o tenente Arthur Lopes, o artefato foi identificado como uma possível granada explosiva. Para garantir a segurança da operação, o Batalhão de Operações Especiais foi chamado e realizou a remoção do objeto, que será destruído de forma controlada.



A área foi isolada para proteger moradores e pedestres, segundo informou o tenente. A Polícia Civil ficará responsável pela investigação que irá apurar a origem do artefato. O oficial ainda reforçou a importância de não manusear objetos suspeitos e de acionar imediatamente as autoridades competentes nesses casos.



