Uma pessoa morre e duas ficam em estado grave após capotamento na BR-060

Um homem de 38 anos morreu após um carro capotar na BR-060, no trecho entre Anápolis e Abadiânia, em Goiás. O motorista perdeu o controle do veículo que atravessou o canteiro central e capotou. Três passageiros foram lançados para fora do carro. Dois sobreviventes foram levados ao Hospital de Anápolis em estado grave.



