Uso de câmeras corporais pela Polícia Militar do DF enfrenta desafios

No Distrito Federal, a Polícia Militar está autorizada a usar câmeras corporais, mas os dispositivos ainda não são fornecidos oficialmente. Enquanto isso, muitos policiais compram câmeras por conta própria para utilizar nas operações. A aquisição oficial enfrenta desafios desde 2017, devido a exigências do Tribunal de Contas do DF. Segundo Coronel da PMDF, estudos estão sendo realizados para garantir a eficácia dos equipamentos. Um ponto crucial é a privacidade dos cidadãos e dos policiais. O projeto no DF prevê gravação de imagens em baixa qualidade sem áudio, que podem ser acionadas para alta qualidade pelo policial quando necessário. O uso de câmeras tem sido discutido no STF, onde se argumenta que podem reduzir a letalidade policial.



