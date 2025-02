Vídeo: homem de 38 anos é atingido por golpes de faca em restaurante comunitário no Gama

Um homem de 38 anos foi atingido por golpes de faca em um restaurante comunitário no Gama. O agressor, identificado como Valenton Alves da Cruz, está foragido. A tentativa de homicídio ocorreu na porta do estabelecimento e a motivação ainda não foi esclarecida. A polícia solicita que informações sejam encaminhadas pelo Disque Denúncia 197 para auxiliar na investigação. Testemunhas afirmam que o grupo tentou impedir o crime, mas não conseguiu.



