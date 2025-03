Violência, golpes e insegurança a cada corrida: veja desafios dos motoristas de aplicativo no DF

No Distrito Federal, mais de 60 mil motoristas de aplicativo enfrentam desafios diários. Relatos incluem falta de pagamento, situações perigosas e discriminação. Uma motorista compartilhou as dificuldades após recusar levar mais passageiros do que permitido. Outro motorista descreveu a experiência de se encontrar em meio a um tiroteio. A morte de Ana Rosa Brandão, esfaqueada durante uma corrida, chocou a região. O sindicato dos motoristas solicita medidas de segurança do governo e das empresas. A Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia trabalha para aumentar a proteção, usando tecnologia como rastreamento em tempo real e gravação de áudio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!