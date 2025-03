Vítima de violência doméstica por 11 anos descreve agressões do ex-companheiro

Uma mulher de 36 anos, vítima de violência doméstica por 11 anos, revelou a dolorosa jornada ao lado do ex-companheiro, Diogo César. No último domingo (23), ela foi agredida após ser vista em um bar com amigos, o que provocou ciúmes no agressor.



Mesmo com uma medida protetiva vigente, Diogo César a abordou, resultando em agressões físicas que deixaram hematomas no rosto da vítima. A prisão do agressor foi breve, devido à alegação de que ele não foi formalmente notificado sobre a medida protetiva.



A vítima registrou o incidente na Delegacia da Mulher, onde já constam outras acusações como injúria e ameaça. Em 2024, o Distrito Federal registrou 871 casos de violência doméstica, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública, refletindo um problema persistente na região.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!