Cinco famílias do DF ficam desabrigadas e pelo menos 100 pessoas são atingidas por chuvas Governo ofereceu alojamento provisório para as vítimas; chuvas intensas ocorreram no sábado no Sol Nascente Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 25/11/2024 - 12h36 (Atualizado em 25/11/2024 - 12h36 )

Chuvas destruíram ruas e alagaram casas Paulo H. Carvalho/ Agência Brasília - 23.11.2024

Cinco famílias ficaram desabrigadas e pelo menos 100 pessoas foram atingidas pelas fortes chuvas no Distrito Federal. A informação é da Sedes (Secretaria de Desenvolvimento Social) que informou ao R7 que presta assistência às vítimas das enchentes do Sol Nascente no último sábado (23). “A Sedes ofereceu acolhimento em alojamento provisório montado para atender às vítimas, mas elas não aceitaram. A pasta informa, por fim, que as equipes que estiveram no local solicitaram benefícios (Auxílio Vulnerabilidade e Calamidade*) às famílias. E que os pagamentos serão feitos, como praxe nestes casos, em caráter de urgência”, informou a pasta.

Vídeos registrados na região do Sol Nascente e do Pôr do Sol mostram estragos causados pelas chuvas. Em algumas avenidas, a força da água abriu enormes buracos. Próximo à Feira do Produtor, um homem precisou ser salvo de ser arrastado pela correnteza por funcionários de uma lanchonete.

Segundo informações do líder comunitário do Sol Nascente, Edson Batista, os trechos mais críticos são o Trecho 2 e o começo do Trecho 3, principalmente na região próxima da chácara 58.

“A Defesa Civil e a Sedes (Secretaria de Desenvolvimento Social) estão fazendo o levantamento das casas que têm que sair imediatamente”, informou.

Ações programadas

O secretário de governo, José Humberto Pires, acrescentou que a força-tarefa está entrando dentro das casas e conversando com os moradores. “Nós estamos entrando de casa em casa, conversando com os moradores. O trabalho será feito em três frentes: drenagem, recuperação asfáltica e limpeza da região. Estaremos aqui pelo tempo que for necessário para mapear e efetuar as ações programadas”, afirmou.

De acordo com o secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro, foram mapeados sete pontos mais críticos na região. Todos serão recuperados e as obras serão iniciadas nesta semana.

“A água da chuva quando vem com muita força, acaba virando uma correnteza e passa por baixo do asfalto. Não é problema de qualidade. Agora, o que precisa ser feito é o redirecionamento dessa água para que ela entre no sistema de captação”, explicou.

Casimiro acrescentou que “a rede de drenagem do Sol Nascente/Pôr do Sol está funcionando bem. Porém, será preciso fazer correções no sistema de Ceilândia, uma vez que a água de lá desce para a região do Sol Nascente. Teremos equipes que seguirão abrindo novas bocas de lobo no Sol Nascente e será feito um reforço na rede de Ceilândia.”

Por medidas de segurança, a Defesa Civil está interditando algumas casas. Todas as famílias serão abrigadas em um local a ser definido.

“O GDF esteve presente aqui na região desde a primeira hora, fazendo o cadastro das pessoas que foram afetadas. Os representantes estão ouvindo e acolhendo a população, listando os problemas para que as providências possam ser tomadas”, disse o administrador do Sol Nascente/Pôr do Sol, Cláudio Ferreira.

Segundo o secretário, além da Secretaria de Governo, outros oito órgãos e corporações estão envolvidos na força-tarefa: as secretarias de Desenvolvimento Social, de Obras e Infraestrutura e de Proteção da Ordem Urbanística, além da Companhia de Saneamento Ambiental, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e o Serviço de Limpeza Urbana.