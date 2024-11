Câmara avança com projeto que derruba programa de reforma agrária do governo Projeto ainda precisa passar pela CCJ, pelo plenário e pelo Senado Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 29/10/2024 - 20h00 (Atualizado em 29/10/2024 - 21h08 ) twitter

O relator da proposta, deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS), alegou que o decreto é inconstitucional reprodução

A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (29), um PDL (Projeto de Decreto Legislativo) que susta o Programa Terra da Gente, direcionado à incorporação de imóveis rurais na Política Nacional de Reforma Agrária. O programa é do governo federal.

O relator da proposta, deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS), alegou que o decreto é inconstitucional, pois favorece movimentos como o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), em detrimento dos trabalhadores rurais.

“O número de proposições apresentadas logo após a edição do Decreto nº 11.995 já demonstra o descontentamento do Parlamento e da sociedade com a forma pela qual o governo Lula tem tratado o setor agropecuário brasileiro”, argumentou Nogueira.

O parlamentar ainda alegou que, nos últimos meses, houve o aumento das invasões de terra no Brasil com o “abril vermelho” promovido pelo MST.

O deputado também destacou que o programa acelera a distribuição de terras sem critérios técnicos e orçamentários adequados, impactando o orçamento federal e os interesses dos trabalhadores rurais. “O governo quer realizar mudanças sem se preocupar com o funcionamento da estrutura”, disse.

Agora o PDL segue para análise da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Casa. Se aprovado, irá ao plenário da Câmara. Uma vez referendado pela Casa Baixa, o texto vai ao Senado.