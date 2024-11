Republicanos oficializa candidatura de Hugo Motta para presidência da Câmara

Direto de Brasília nesta terça-feira (29), a correspondente da RECORD NEWS Vanessa Lima falou as últimas atualizações sobre a oficialização da candidatura do deputado federal Hugo Motta (Republicanos) para a presidência da Câmara dos Deputados.



Segundo Vanessa, Hugo Motta disputa a eleição com outros dois candidatos, Elmar Nascimento (União Brasil) e Antonio Britto (PSD), mas conta com o apoio de Arthur Lira (PP), atual presidente da Câmara. A votação está prevista para acontecer em fevereiro de 2025.