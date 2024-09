Concentração de poluentes na Amazônia registra número 10 vezes maior que o normal Especialistas afirmam que as causas do aumento são desconhecidas, mas podem estar relacionadas ao aumento dos focos de queimadas Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 11/09/2024 - 13h49 (Atualizado em 11/09/2024 - 13h51 ) ‌



OMS recomenda que a a concentração de material particulado seja inferior a 15 ug/m3

Em agosto, a concentração de poluentes na atmosfera da Amazônia registrou uma média 60 ug/m3, número ao menos 10 vezes mais alto que o normal para o período de seca, segundo o Inpa (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia). No final do mês, a taxa de poluentes atingiu o pico e alcançou uma média diária de 80ug/m3. Especialistas ligados ao Inpa afirmam que as causas do aumento são desconhecidas. Entretanto, pode estar relacionada ao aumento dos focos de queimadas na Amazônia.

Dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) apontam que entre janeiro e o início de setembro deste ano, a Amazônia registrou 83.683 focos de incêndio, quase o dobro do registrado no ano passado inteiro.

“Ainda não sabemos as causas do aumento das concentrações nesse período. Isso pode estar relacionado a um possível aumento dos focos de queimadas em toda a Amazônia, ou ainda à presença de focos de queimadas mais próximos à torre ATTO. Quanto mais perto for a frente de queimadas, mais altas serão as concentrações”, explica a pesquisadora do ATTO (Observatório da Torre Alta) Luciana Rizzo.

Para efeito de comparação, a concentração de poluentes é 60 vezes maior em relação a períodos de chuva na região. O complexo ATTO, responsável por registar dados meteorológicos, químicos e biológicos, está instalado no meio da floresta, a cerca de 150km de Manaus (AM).

De acordo com Rizzo, a concentração de partículas em na atmosfera aumenta todos os anos na estação seca. Enquanto na época das chuvas a concentração em média é de 1,0 ug/m3 (microgramas por metro cúbico), na estação seca varia entre 5,0 e 7,0 ug/m3.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda que o índice das partículas seja inferior a 15 ug/m3 por dia. Altas concentrações do material podem agravar ou aumentar o risco de desenvolver doenças cardiorrespiratórias. Em áreas urbanas, o impacto pode ser mais grave, onde a fumaça das queimadas se soma às emissões de veículos e de outras atividades. Para a floresta, a concentração das partículas pode causar impactos nos ecossistemas, alterando propriedades das nuvens e a quantidade de luz solar que atinge a superfície da Terra.