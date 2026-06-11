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Copa 2026: Quem vai carregar a Seleção?

Copa 2026: Neymar, Vini Jr. ou Raphinha? Especialista debate quem lidera a Seleção Brasileira hoje

Deu Liga Podcast|Do R7

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A Copa do Mundo 2026 começou! Quem é o dono da Seleção hoje? Neymar, Vinicius Jr. ou Raphinha? Manoel de Oliveira e Sandro Di Loreto debatem os maiores talentos do futebol brasileiro e se o Brasil ainda produz craques como antigamente.

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