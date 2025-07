Pod nas Cidades: Creche comunitária realiza sonhos na Estrutural (DF)

No segundo episódio do POD NAS CIDADES uma ex-catadora da Estrutural, conta como trocou a coleta de recicláveis pela construção de um projeto que acolhe e transforma. Márcia Pinheiro é responsável pela Casa de Apoio Artes e Sonhos, uma creche comunitária que cuida de dezenas de crianças da região.



Entre memórias da rotina nas ruas e a força que encontrou para fazer diferente, ela compartilha como surgiu a ideia, o apoio da comunidade e o impacto real que gera todos os dias. O projeto, voluntário, enfrenta desafios financeiros significativos, com despesas mensais de aproximadamente R$ 7 mil.



Márcia conta com doações da comunidade para manter a creche, garantindo alimentação e cuidado para as crianças. Além disso, o espírito de solidariedade é um pilar fundamental para o sucesso do instituto. Ela relata que as monitoras e a comunidade frequentemente ajudam nas tarefas da creche, demonstrando um forte apoio comunitário.



Apesar das dificuldades, Márcia se mantém dedicada ao projeto, inspirada pelo desejo de ajudar os outros e guiada pelo lema "fazer o bem sem olhar a quem". Esta dedicação não só mudou a vida dela, mas também trouxe esperança e apoio para muitas famílias na região.



