Recanto Alerta: a página que virou referência na comunidade

Larissa Palhares e Lucaz Alves recebem Henrique Santos, criador da página Recanto Alerta (@recantoalerta_oficial), que se tornou um dos principais canais de informação para os moradores do Recanto das Emas. Entre relatos de desafios, conquistas e histórias marcantes, Henrique mostra como a comunicação comunitária pode fortalecer laços e dar voz às demandas reais da população.



E tem mais: neste sábado (30/08), o Record nas Cidades desembarca no Recanto com uma manhã de serviços, prêmios e muita música para toda a família.



Um episódio para se inspirar com quem vive a comunidade de perto e ajuda a transformá-la todos os dias.