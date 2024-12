De Trump a família Rubens Paiva: Câmara entrega Medalha do Mérito Legislativo nesta semana Lista ainda conta com os ministros do STF Barroso e Nunes Marques, além do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 02/12/2024 - 18h28 (Atualizado em 02/12/2024 - 19h11 ) twitter

De Trump a família Rubens Paiva: Câmara entrega Medalha do Mérito Legislativo nesta semana Reprodução/Redes sociais e Instituto Valdimir Herzog

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, a professora Eunice Rubens Paiva (in memorian) e o escritor Marcelo Rubens Paiva, viúva e filho do ex-deputado federal Rubens Paiva, respectivamente, estão entre as 34 pessoas indicadas para serem homenageados com a medalha Mérito Legislativo da Câmara neste ano. A solenidade de entrega está marcada para quarta-feira (4), às 10h, em sessão especial no Plenário Ulysses Guimarães.

A condecoração é voltada a autoridades, personalidades, entidades, campanhas e movimentos que prestaram serviços relevantes ao Poder Legislativo ou ao Brasil. Assim, cada líder partidário pode indicar um nome. Além disso, os membros da mesa diretora da Câmara podem sugerir duas indicações cada um.

Trump foi indicado pelo segundo-vice-presidente da Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-R). Já Eunice e Marcelo foram indicações da segunda secretária da mesa diretora, Maria do Rosário (PT-RS), e do líder do PT na Casa, Odair Cunha (PT-MG), respectivamente.

Além deles, entre os agraciados, estão o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); a atriz Fernanda Torres, que interpretou Eunice no filme “Ainda Estou Aqui (2024); os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso e Kássio Nunes Marques; e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Confira abaixo a lista completa:

Antonio Carlos Ferreira, ministro do Superior Tribunal de Justiça;

Bruna Benevides, presidente da Associação Nacional de Travestis e Transexuais;

Carlos Roberto Siqueira de Barros, presidente Nacional do PSB (Partido Socialista Brasileiro);

Jornal Diário do Grande ABC;

Dirceu Beltrame Dal Molin, médico;

Donald John Trump, presidente eleito dos Estados Unidos;

Eduardo de Queiroz Monteiro, presidente do Grupo EQM;

Eunice Rubens Paiva (in memoriam), viúva do deputado Rubens Paiva;

Fernanda Torres, atriz;

Flávio Pinheiro Nunes, servidor;

Francisco de Assis de Moraes Souza (Mão Santa), ex-senador e ex-governador do Piauí;

Heverton Elias Martins, líder do Movimento Solar Livre;

Ilda Angélica Corrêa dos Santos, presidente da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde;

João Gonçalves Filho, sócio-presidente do Grupo Irmãos Gonçalves;

Kassio Nunes Marques, ministro do STF;

Leonardo Boff, teólogo, escritor, filósofo e professor;

Luís Roberto Barroso, presidente do STF;

Luiz Cláudio Freire de Souza França, secretário-Geral Nacional do Podemos;

Luiz Felippe Valadão de Azevedo, pastor sênior das igrejas Lagoinha;

Marcelo Victor Correia dos Santos, deputado em Alagoas;

Marcelo Rubens Paiva. escritor, dramaturgo, jornalista e filho do ex-deputado federal Rubens Paiva;

Marco Antônio Queiroz Dourado, diretor superintendente da Usina Ipojuca;

Maria Madalena Correia do Nascimento, cantora, compositora, dançarina e cirandeira;

Michael Shellenberger, jornalista e ativista norte-americano;

Nelson de Souza Carneiro (In memoriam), ex-senador da República;

Raul Araújo Filho, ministro do Superior Tribunal de Justiça;

Renata Gil de Alcantara Videira, conselheira do Conselho Nacional de Justiça;

Roberto de Oliveira Campos Neto, presidente do Banco Central;

Robson Lemos Rodovalho, pastor e ex-deputado federal;

Ronaldo Carletto, ex-deputado federal e presidente do Avante na Bahia;

Sérgio Botelho Teixeira, sócio e diretor da Goiasminas Indústrias de Laticínios Ltda;

Sílvio Serafim Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos;

Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo;

Wellington Dias, ministro de Estado do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome;