Donald Trump ameaça taxar em 100% os países do Brics caso nova moeda seja criada

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor tarifas de 100% aos países do Brics se o bloco acabar com o domínio do dólar nas transações comerciais. A declaração de Trump foi feita por uma rede social. Os países que compõem o bloco das economias emergentes, incluindo o Brasil, querem uma independência do dólar nas negociações comerciais.