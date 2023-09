Depois de críticas de advogados em julgamento sobre 8 de Janeiro, OAB envia nota de apoio ao STF

A- A+

OAB disse que 8/1 foi ofensa à democracia Rosinei Coutinho/SCO/STF - 14/9/2023

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF), na noite desta quinta-feira (14), um ofício de apoio à atuação da Corte. O gesto foi feito depois dos julgamentos dos três primeiros réus pelos atos extremistas do 8 de Janeiro, quando os advogados de dois dos agora condenados proferiram críticas à atuação dos ministros.

A carta, assinada pelo presidente da OAB, Beto Simonetti, foi endereçada à presidente do Supremo, ministra Rosa Weber. "A OAB se solidariza com o Tribunal ante ataques que sofre pela incompreensão do papel da Suprema Corte ao efetuar julgamentos que ferem interesses", escreveu.

• Compartilhe esta notícia pelo WhatsApp

• Compartilhe esta notícia pelo Telegram

A instituição disse ainda que, no 8 de Janeiro, houve "graves ofensas à estabilidade democrática no Brasil". Aécio Lúcio Costa Pereira, primeiro réu acusado pelos atos extremistas, foi condenado a 17 anos de prisão; Thiago de Assis Mathar, o segundo, a 14 anos; e o terceiro, Matheus Lima de Carvalho Lázaro, recebeu pena de 17 anos.

















Luce Costa/Arte R7 - 12.9.2023

Luce Costa/Arte R7 - 12.9.2023

Luce Costa/Arte R7 - 12.9.2023

Luce Costa/Arte R7 - 12.9.2023

Luce Costa/Arte R7 - 12.9.2023 Publicidade

Críticas

A defesa de Thiago Mathar afirmou que seu cliente entrou no Palácio do Planalto em busca de proteção. No discurso, o advogado Hery Kattwinkel diz que o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, "passa de julgador a acusador".

"Parece que estou diante de uma inquisição, com os réus com as cordas no pescoço, e as cordas serão puxadas. Estamos lutando boxe de mãos amarradas. Não é possível colocar todos no mesmo balaio", disse o advogado.

"Patético e medíocre que um advogado suba à tribuna com discurso de ódio para depois postar nas redes sociais", rebateu o magistrado.

"Digo com tristeza que o réu aguarda que seu advogado venha defender tecnicamente. O advogado não analisou nada, nenhum dos crimes. Preparou um discursinho para postar em redes sociais. Isso é muito triste. Os alunos de direito que estão aqui hoje tiveram uma aula do que não pode ser feito", continuou Moraes.









































Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7

Luce Costa/Arte R7 Publicidade

A advogada Larissa Claudia Lopes de Araujo, que defende Matheus Lima de Carvalho Lázaro, começou a sustenção oral dizendo que o sonho dela era ser ministra, mas que atualmente tem vergonha da Corte.

Ela chegou a chorar durante a defesa. A profissional também criticou Alexandre de Moraes e disse ter medo de estar ali. "Respeito esta Casa, respeito muito. Adoro a ordem que tem aqui, os seguranças quando se levantam", disse.

Leia a íntegra do ofício da OAB

"A Ordem dos Advogados do Brasil, por seu presidente, vem expressar a plena confiança da entidade na atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto à legítima função de guardiã da Constituição e protetora do Estado Democrático de Direito.

Ao tempo em que reitera sua crença na correta condução dos trabalhos por parte de vossa excelência e de todos os ministros componentes do STF, a OAB se solidariza com o

Tribunal ante ataques que sofre pela incompreensão do papel da Suprema Corte ao efetuar julgamentos que ferem interesses.

O discurso de ódio não se coaduna com o necessário equilíbrio que deve pautar a atuação dos Poderes e de todos em sociedade. O respeito às instituições é fulcral, quanto mais em momentos de crise.

A OAB reitera sua posição no sentido de que os atentados ocorridos em 8 de janeiro último se afiguram graves ofensas à estabilidade democrática no Brasil, bem assim propugna no sentido de que todos os envolvidos sejam responsabilizados, assegurado o devido processo legal, com todos os seus consectários constitucionais e legais.

Aproveitamos esta oportunidade para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração."