Deputado distrital Rogério Morro da Cruz é internado na UTI após sofrer embolia pulmonar Segundo assessoria do parlamentar, ele passou mal nesta segunda e segue internado em um hospital privado do Lago Sul Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 13/08/2024 - 13h57 (Atualizado em 13/08/2024 - 14h27 )



Rogério Morro da Cruz está internado na UTI Figueiredo/CLDF -

O deputado distrital Rogério Morro da Cruz (PRD) foi internado na UTI (unidade de terapia intensiva) em um hospital privado do Lago Sul após sofrer uma embolia pulmonar. Segundo informações da assessoria do parlamentar, Rogério relatou desconforto ao longo de toda essa segunda-feira (12). A embolia pulomonar geralmente ocorre devido a um bloqueio em uma ou mais artérias dos pulmões, que pode ser causada por gordura, ar, coágulo de sangue, entre outros motivos.

O parlamentar chegou pela manhã no gabinete já com indisposição e, por volta das 16h, comentou com o chefe de gabinete que estava com muita dor abdominal e sentindo pressão no peito. O chefe de gabinete o orientou a procurar atendimento médico.

Rogério foi levado ao hospital e realizou uma bateria de exames. Por volta das 23h ele recebeu o diagnóstico de embolia pulmonar, causada pela obstrução de artérias por um coágulo de sangue.

O quadro do deputado é estável e ele está acompanhado pela esposa e pelo filho. Segundo os assessores, ele acordou melhor nesta terça-feira (13) depois da medicação e está com os batimentos cardíacos normalizados.

A previsão é que ainda nesta tarde um novo boletim médico seja divulgado com atualizações do quadro de saúde do parlamentar.