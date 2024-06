Brasília |Do R7, em Brasília

Deputado Silas Câmara assume presidência da Frente Parlamentar Evangélica

Deputado assume presidência pela quarta vez

O deputado federal Silas Câmara (Republicanos-AM) assumiu nesta quarta-feira (19) a presidência da FPE (Frente Parlamentar Evangélica) do Congresso Nacional. Esta é a quarta vez ao longo dos sete mandatos na Câmara que o parlamentar ocupa o posto. A FPE é um dos grupos mais atuantes do Congresso e conta com 203 deputados federais e 26 senadores.

Silas Câmara é jornalista, teólogo, pastor e empresário da radiodifusão. Além disso, é um dos fundadores da FPE. No atual mandato, ele é presidente da Comissão Permanente de Comunicação da Câmara.

O deputado tem atuado em temas importantes ao segmento evangélico, sobretudo nas áreas de segurança pública, saúde, educação, geração de emprego e renda e justiça social.

Além disso, Silas defende matérias do setor de telecomunicação e radiodifusão, como a multiprogramação de televisão e ampliação da cobertura de internet na região da Amazônia e o direito dos consumidores de operadoras de telefonia contra cobranças indevidas.

O parlamentar é um dos mais experientes da Câmara, sendo o sétimo mais antigo entre os 513 deputados em exercício no momento. Segundo comunicado da assessoria, Silas acredita que todas as pautas devem debatidas, “mantendo o respeito entre os posicionamentos contrários”.