Parlamentares criticam honraria a cantor que fez ‘declarações cristofóbicas’ ao se referir a Jesus

Frente Parlamentar Evangélica divulgou nota (Jonas Pereira/Jonas Pereira/Agência Senado)

Membros da Frente Parlamentar Evangélica do Senado e da Câmara dos Deputados emitiram uma nota de repúdio na noite dessa sexta-feira (30) contra a concessão do título de Cidadão Nitoriense ao cantor pernambucano Johnny Hooker, realizada há duas semanas, pela Câmara Municipal de Niterói (RJ). A crítica faz referência a uma declaração do artista, durante o Festival de Inverno de Garanhuns (PE), em 2018, de que Jesus Cristo seria “travesti”.

Na nota, os parlamentares afirmam que o “veemente repúdio” se dá por “declarações cristofóbicas” por parte do cantor, que se referiu a Jesus Cristo utilizando os termos “travesti, transexual e bicha”.

“Tais afirmações foram recebidas como desrespeitosas e ofensivas por amplas parcelas da comunidade cristã, causando grande consternação e repúdio. Entendemos e valorizamos a liberdade de expressão como pilar da nossa democracia, no entanto, ressaltamos que o respeito mútuo entre os diversos segmentos da sociedade é essencial para a convivência harmoniosa e construtiva, e não podemos faltar de respeito uns aos outros.” (Trecho da nota divulgada por membros da Frente Parlamentar Evangélica do Senado e da Câmara dos Deputados)

Em outro trecho da publicação — que é assinada pelo senador Carlos Viana (Podemos-MG) e pelo deputado Eli Borges (PL-TO), ambos presidentes da Frente Parlamentar Evangélica nas respectivas casas legislativas —, os parlamentares ressaltam que as declarações “ultrapassam os limites do respeito e da decência, atingindo negativamente a comunidade cristã e desrespeitando nossas crenças fundamentais” e que “consideramos que a manutenção deste título contraria a convicção de mais de 60 milhões de evangélicos em todo o Brasil (para não dizer dos mais de 150 milhões de cristãos, incluindo os católicos)”.

Confira a íntegra da publicação abaixo:

O R7 tenta contato com o cantor Johnny Hooker e a Câmara Municipal de Niterói (RJ).