Desembargador defende fim da PM, e Caiado grava vídeo para pedir impeachment do magistrado Falas ocorreram em um julgamento; governador de Goiás disse que Conselho de Ética deve 'impor impeachment' ao desembargador Desembargador defende fim da PM de Goiás, e Caiado grava vídeo pedindo impeachment do magistrado

A- A+

Caiado quer impeachment de desembargador Instagram e YouTube - Montagem

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), publicou um vídeo em uma rede social no qual diz que o Conselho de Ética do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) deve "impor impeachment" ao desembargador Adriano Roberto Linhares Camargo, que pediu o fim da Polícia Militar do estado durante um julgamento da corte. "Você não tem qualidades mínimas para responder com o título de desembargador. Você não está vestido com a liturgia do cargo. Você é um cidadão desrespeitoso, agressivo”, afirma Caiado.

"Sem dúvida nenhuma, pratica um verdadeiro crime contra a Polícia Militar do Estado de Goiás, que eu tenho orgulho enorme de ser o comandante em chefe", disse o governador goiano nesta quinta-feira (2). "Nesse momento em que você pede a extinção da nossa Polícia Militar do Estado de Goiás, você está atentando contra o Estado democrático de Direito ou está cooptado por outras forças do crime", afirmou. Veja o vídeo:

• Compartilhe esta notícia no WhatsApp

• Compartilhe esta notícia no Telegram

"Para mim, tem que acabar com a Polícia Militar — e instituir uma forma diferente de atuação na área da investigação e da repressão ao crime", disse o desembargador durante um julgamento por videoconferência na última quarta-feira (1º). Para o magistrado, os policiais militares praticaram "abuso de poder" e "desrespeito à legislação" no caso que estava sendo analisado pela seção criminal. Assista a um trecho da fala:

Após a repercussão do caso, o desembargador divulgou uma nota em que diz que "a Polícia Militar merece a consideração e a admiração de todos, e deve continuar com seu valoroso trabalho. Como toda organização civil ou militar, necessita de permanente estímulo e aprimoramento para melhor servir aos cidadãos".

"Ante a intensidade dos debates travados em sessão de julgamento no dia 1º de novembro, quarta-feira, ao que tudo está a indicar, diante da repercussão que se seguiu, não houvera andado bem ao registrar uma impressão pessoal que não expressa adequadamente minhas ponderações sobre a quase bicentenária instituição. Todavia, jamais me ocorreu o objetivo de afetar a credibilidade institucional da Polícia Militar nem de seus dignos integrantes", completa o magistrado.

Também em nota, o TJGO disse que "compreensões ou opiniões expressadas por magistrados, em suas decisões e julgamentos, representam entendimento e convencimentos pessoais". Além disso, a corte afirmou que "o Poder Judiciário estadual, que é representado pelo presidente do Tribunal de Justiça, tem em elevado conceito a Polícia Militar do Estado de Goiás que, historicamente, tem prestado relevantes serviços à população goiana e merece o respeito e a consideração do TJGO".

A PMGO diz que pediu "providências junto à Procuradoria-Geral do Estado" e à Secretaria de Segurança Pública. Em nota de repúdio, a instituição diz que "tais comentários distorcidos e prejudiciais não possuem qualquer respaldo na realidade de nossa instituição, nem no compromisso diário e inquebrantável de nossos valorosos policiais".

Procurada, a Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego) afirmou que "não se posiciona acerca de decisões proferidas por juízes e desembargadores".