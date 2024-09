Desfile do 7 de Setembro termina sem ocorrências, diz PMDF Este ano desfile cívico-militar contou com o dobro do efetivo de segurança que em 2023 Brasília|Do R7, em Brasília 07/09/2024 - 13h43 (Atualizado em 07/09/2024 - 13h43 ) ‌



Desfile teve diversos pontos de revista dos agentes de segurança Divulgação/SSP-DF - 07.09.

O desfile do 7 de Setembro terminou sem ocorrências registradas segundo a Polícia Militar do Distrito Federal. Este ano, a apresentação cívico-militar do Dia da Independência do Brasil contou com o dobro do efetivo de segurança, se comparado a 2023. Ao todo, foram 4.882 profissionais — das Forças Armadas e das equipes de segurança pública do Distrito Federal. Em 2023, cerca de 2.500 indivíduos trabalharam na segurança das comemorações, entre policiais militares e civis do DF, além da Força Nacional e da Abin (Agência Brasileira de Inteligência).

O policiamento na Esplanada dos Ministérios também teve o reforço de cães treinados pelo BPCães (Batalhão de Policiamento com Cães) que atuaram na identificação de eventuais explosivos, armas e drogas. Uma das áreas de atuação dos cães foi a linha de revista pessoal, nos cinco pontos de acesso ao local do desfile. Não foi permitido acessar o espaço com materiais como objetos pontiagudos, garrafas de vidro, hastes de bandeiras e outros objetos que colocassem em risco a segurança do público presente.

Além disso, o batalhão, em conjunto com o Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Especiais, realizou varreduras em toda a área da Esplanada, que também foi monitorada pelas forças de segurança por meio de imagens de câmeras, drones e informações enviadas ao Centro Integrado de Operações de Brasília.

Orçamento e estrutura

A solenidade deste ano custou R$ 4,3 milhões, cerca de R$ 1 milhão a mais do que o preço pago pelo governo em 2023. A diferença de valores, segundo a Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência da República), se deu por dois fatores. “A correção do montante pela inflação registrada no período dos últimos 12 meses bem como a ampliação do espaço destinado ao desfile, o que demanda mais recursos para viabilizar a realização do evento”, destacou a Secom, em nota enviada ao R7.

Os investimentos foram destinados à organização e montagem da estrutura na Esplanada dos Ministérios. Os 4,3 milhões foram “resultado do processo de pregão eletrônico realizado em julho, pela Secom, com base em regras e critérios de melhor preço para a contratação do serviço”, explicou a secretaria.

A estrutura para receber o público foi ampliada neste ano, e o percurso percorrido pelo desfile também foi estendido. A parada foi até o Teatro Nacional e próximo ao Buraco do Tatu, a organização montou tendas para quem quisesse assistir à cerimônia.

Temáticas

O desfile do 7 de setembro deste ano teve três eixos temáticos com o tema “Democracia e Independência: É o Brasil no rumo certo”. O desfile começou por volta das 8h50 e fez alusão a presidência brasileira do G20, que reúne as maiores economias mundiais; a reconstrução do Rio Grande do Sul, assolado por enchentes e fortes chuvas a partir do fim de abril; e a importância da vacinação e de outros serviços de saúde, como o programa Mais Médicos.

O personagem Zé Gotinha, símbolo nacional da vacinação infantil, desfilou no terceiro eixo. Em alusão aos Jogos Olímpicos de Paris-2024, 31 atletas brasileiros que foram à França passaram pela Esplanada dos Ministérios. Os esportistas são dos programas Atletas de Alto Rendimento e Bolsa Atleta.

Também se apresentaram na parada 500 estudantes de sete escolas públicas e um colégio particular do Distrito Federal, divididos em 11 pelotões. Os alunos empunharam as bandeiras dos 21 integrantes do G20 — 19 países e as uniões Africana e Europeia — e se vestiram com vestes tradicionais do Rio Grande do Sul, em homenagem à população gaúcha.

No total, cerca 3.990 pessoas desfilaram — além dos estudantes, dos atletas olímpicos e dos militares montados e motorizados, a cerimônia teve servidores da Secretaria de Educação do DF, a Esquadrilha da Fumaça e a pirâmide humana do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília.