Detran apreende carro com 440 infrações e R$ 73 mil em multas no Distrito Federal Veículo foi recolhido na Asa Sul nesta terça-feira para o depósito do Detran

‌



A+

A-

Carro foi levado ao depósito do Detran Detran/Divulgação - 09.07.2024

O Detran (Departamento de Trânsito do Distrito Federal) apreendeu um carro com 440 infrações de trânsito e R$ 73,1 mil em multas na Asa Sul, região central de Brasília, durante fiscalização de rotina da autarquia na tarde desta terça-feira (9). O automóvel está registrado como sendo de propriedade de uma empresa, e a maioria das multas é por excesso de velocidade.

O departamento informou que o último licenciamento do carro foi pago em 2018. O veículo foi levado ao depósito e só poderá ser retirado quando o proprietário quitar todas as infrações.

O Detran alerta que, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, se o proprietário não for buscá-lo após 60 dias, o carro pode ir para leilão.

As fiscalizações do Detran também flagraram, no último fim de semana, 42 condutores dirigindo bêbados. As operações foram realizadas em Brazlândia, Ceilândia e Recanto das Emas, com o total de 250 abordagens e 230 testes de alcoolemia.

Publicidade

Nos três dias de fiscalização, os agentes também flagraram 11 condutores inabilitados, 10 com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida há mais de um mês, um com o direito de dirigir suspenso e 16 com motocicletas com escapamento adulterado.

A operação, que aconteceu entre a última sexta-feira (5) e esta segunda (8), terminou com a remoção de 21 veículos ao depósito do Detran.