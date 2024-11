Detran-DF reforça fiscalização a partir desta quinta-feira em operação Boas Festas 2024 Ações serão intensificadas até 5 de janeiro; autarquia prevê 1,3 mil fiscalizações em locais já mapeados Brasília|Do R7, com informações do Detran-DF 28/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 28/11/2024 - 02h00 ) twitter

Reforço da fiscalização começa nesta quinta

O Detran-DF (Departamento de Trânsito do Distrito Federal) inicia nesta quinta-feira (28) a operação Boas Festas 2024, que intensifica as ações do órgão até 5 de janeiro. A autarquia prevê 1,3 mil fiscalizações realizadas em locais já mapeados, com o total de 80 blitz, 370 patrulhamentos ostensivos com abordagens e 850 pontos de demonstração. O trabalho dos agentes vai acontecer de forma preventiva e também com pontos de bloqueio diurnos e noturnos em todas as regiões administrativas.

Segundo a instituição, o reforço do policiamento é feito porque no fim do ano o consumo de bebida alcoólica aumenta e a direção sob o efeito de álcool é um dos principais fatores de risco de acidentes de trânsito com vítimas fatais.

Dirigir sob o efeito de álcool é infração gravíssima. A multa é de R$ 2.934,70, além da suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) por 12 meses. Caso o resultado do teste do bafômetro seja igual ou superior a 0,34 mg/L de álcool presente no organismo, o motorista pode ser detido por seis meses a três anos.

Segundo o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito, Glauber Peixoto, o órgão começa a notar neste período do ano um aumento no movimento em bares e restaurantes. “Com o início do período de férias nas faculdades e do recesso de fim de ano, verificamos um aumento no movimento em bares e restaurantes, resultando, infelizmente, num crescimento da quantidade de condutores que insistem em beber e dirigir”, lamenta.

‌



O especialista acrescenta que “por isso, o Detran-DF estará nas ruas para fiscalizar esses condutores durante todos os horários, para evitar que essa atitude imprudente possa gerar riscos aos demais usuários da via”. “Queremos que as pessoas possam confraternizar com segurança e responsabilidade”, defende.

Mapeamento de locais de risco

O Detran mapeou os locais de maior consumo de bebidas alcoólicas e de grande circulação de pessoas, como clubes, boates, bares, eventos festivos e shoppings. As ações no horário do almoço são um diferencial da operação, que foca também nas confraternizações em grandes restaurantes da capital.