Moradores relatam acidentes semanais na DF-180, próximo à Fercal (DF)

Moradores relataram acidentes semanais na DF-180, próximo à Fercal (DF). Eles denunciam que não há uma área de escape para os motoristas que trafegam pelo local. Uma criança morreu na manhã dessa terça-feira (26) após um caminhão carregado de pedras e areia tombar na via. O caminhão tombou em uma curva na rodovia. Com o tombamento do veículo, as pedras que ele carregava deslizaram pela ribanceira e atingiram as crianças que estavam logo abaixo, em uma rua residencial da região administrativa.