Incêndio em pousada mata pelo menos duas pessoas no DF; homem é suspeito Preso pela polícia, suspeito alega que incêndio começou com celular que carregava em colchão; investigação continua

Duas vítimas chegaram a ser levadas ao hospital (CBMDF/Divulgação)

Um incêndio em uma pousada no Distrito Federal deixou duas pessoas mortas na madrugada desta sexta-feira (3). Dois deles morreram em atendimento no hospital. A suspeita da polícia é de que o incêndio tenha sido causado por um homem que morava no local, que já foi identificado e preso. No entanto, ele alega que as chamas começaram com o celular que estava carregando em cima do colchão.

A pousada, localizada na Asa Sul, foi totalmente consumida pelas chamas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ao chegar no local, eles encontraram um grande volume de fumaça saindo pelas janelas. Quando entraram no local, as chamas também estavam no subsolo do prédio.

Dois homens foram encontrados no piso superior, um deles, já morto em um banheiro. O outro foi encontrado próximo a uma janela em parada cardiorrespiratória. O homem chegou a ser atendido pelos bombeiros, que realizaram reanimação cardiopulmonar enquanto o levavam para o Hospital de Base, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Os bombeiros informaram que a pousada tinha 13 cômodos independentes. No momento do incêndio, segundo relato dos moradores, havia cerca de 22 pessoas no local. Alguns deles não conseguiram deixar o local.

Os bombeiros atuaram para impedir a reincidência das chamas, que não chegaram a atingir casas vizinhas. O caso segue em investigação pela polícia.