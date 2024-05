Ibama autoriza contratação de brigadas temporárias para combater incêndios florestais

Alto contraste

Portaria foi publicada nesta sexta-feira (Valter Campanato/Agência Brasil)

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) autorizou a contratação de brigadas federais temporárias para auxiliar no combate a incêndio florestais em todo o país nesta sexta-feira (3). Os critérios determinam as especialidades que os contratados devem ter, além de organização da equipe. Na segunda-feira (29), o Ministério do Meio Ambiente atualizou os períodos de emergência ambiental em diversas regiões do país por risco de incêndios florestais. A publicação afirma que, neste ano, o ciclo deve durar até dezembro em territórios do Acre, Distrito Federal, Bahia e Paraná, por exemplo.

O texto foi publicado no Diário Oficial da União, e autoriza a contratação de supervisores estaduais, brigadistas, chefes de esquadrão e chefes de brigada. O governo federal também instituiu o estado de emergência ambiental prévio, que cria um calendário de estágios críticos em regiões do país, e leva em consideração situações de risco, como períodos de seca e regiões que historicamente são alvos de incêndios criminais.

As autorizações são divididas por tipos, com número de oficiais e cargos diferentes. São eles:

Grupo 01 - 13 brigadistas (1 chefe de brigada, 2 chefes de esquadrão e 10 brigadistas);

Grupo 02 – 15 brigadistas (1 chefe de brigada, 2 chefes de esquadrão e 12 brigadistas);

Grupo 03 – 29 brigadistas (1 chefe de brigada, 3 chefes de esquadrão e 15 brigadistas);

Grupo 04 - 22 brigadistas (1 chefe de brigada, 3 chefes de esquadrão e 18 brigadistas);

Grupo 05 – 25 brigadistas (1 chefe de brigada, 4 chefes de esquadrão e 20 brigadistas);

Grupo 06 - 29 brigadistas (1 chefe de brigada, 4 chefes de esquadrão e 24 brigadistas);

Grupo 07 - 26 brigadistas (2 chefes de brigada, 4 chefes de esquadrão e 20 brigadistas);

Grupo 08 - 15 brigadistas (1 chefe de brigada, 2 chefes de esquadrão e 12 brigadistas);

Grupo 09 - 14 brigadistas (2 chefes de esquadrão e 12 brigadistas);

Grupo 10 - 8 brigadistas (1 chefe de brigada e 7 brigadistas);

Grupo 11 - 29 brigadistas (1 chefe de brigada, 4 chefes de esquadrão e 24 brigadistas);

Grupo 12 - 32 brigadistas (2 chefes de brigada, 6 chefes de esquadrão e 24 brigadistas);

Grupo 13 - 45 brigadistas (2 chefes de brigada, 6 chefes de esquadrão e 36 brigadistas);

Grupo 14 - 1 brigadista (1 chefe de brigada);

Grupo 15 - 1 brigadista (1 chefe de esquadrão);

Grupo 16 – contratação de brigadistas conforme definido na portaria

Veja as contratações autorizadas por regiões:

Região Norte

Acre

Grupo 01 - Brasiléia, Sena Madureira, e Feijó;

Amazonas

Grupo 01 - Humaitá, e Autazes;

Grupo 05 - Humaitá, e Apuí;

Grupo 16 – 10 brigadistas

Amapá

Grupo 01 - Oiapoque, Tartarugalzinho, Amapá, e Laranjal do Jari

Pará

Grupo 01 - Moju, Pau D’Arco, Novo Progresso, Altamira (duas), e Oriximiná

Grupo 02 - Monte Alegre

Grupo 06 - Itaituba

Rondônia

Grupo 01 - Porto Velho, Machadinho D’Oeste, e Cacoal,

Grupo 05 - Nova Mamoré

Grupo 13 – Porto Velho

Roraima

Grupo02 - Alto Alegre (duas)

Tocantins:

Grupo 01 - Tocantinía, Lagoa da Confusão (duas), Formoso do Araguaia (duas), Pium, Itacajá, Tocantinópolis, São Félix do Tocantins, Santa Tereza do Tocantins, e Arrais

Grupo 16- 26 brigadistas

Região Nordeste

Bahia

Grupo 01- Serra do Ramalho;

Grupo 06 – Itaete

Grupo 07 – Barreiras

Maranhão:

Grupo 01 - Montes Altos, Buriticupu, Fernando Falcão, e Amarante do Maranhão

Grupo 02 - Amarante do Maranhão (quatro) e Bom Jardim

Grupo 05 – Grajaú

Grupo 16 – 16 brigadistas

Pernambuco

Grupo 01 - Petrolina, e Pesqueira

Piauí

Grupo 01 - Curimatá, Floriano, e Uruçuí;

Grupo 03 - Alvorada do Gurguéia

Ceará

Grupo 08 - Quixeramobim (duas)

Região Centro-Oeste

Goiás

Grupo 01 - Alto Paraiso, Minaçu, e Teresina de Goiás;

Grupo 02 – Cavalcante (duas);

Grupo 16 – 14 brigadistas

Mato Grosso:

Tipo 01 - Tangará da Serra, Brasnorte (duas), Conquista D’Oeste, Poconé, Bom Jesus do Araguaia, São José do Xingu, e Confresa

Tipo 02 - São Félix do Araguaia,

Grupo 04 - Feliz Natal e Canarana

Grupo 05 – Cotriguaçu, Paranatinga, e Cáceres

Grupo 06 - Gaúcha do Norte

Grupo 16 – 26 brigadistas

Mato Grosso do Sul

Grupo 02- Aquidauana (duas) e Miranda

Grupo 04 - Porto Murtinho (duas)

Grupo 08 - Corumbá

Grupo 11 – Corumbá

Grupo 16 – nove brigadistas

Distrito Federal

Grupo 09 –

Grupo 10 -

Grupo 14 –

Grupo 15 –

Grupo 16 - Seis brigadistas

Região Sul

Paraná:

Grupo 01 - Nova Laranjeira

Região Sudeste

São Paulo

Grupo 01 - Avaí, e Eldorado