A partir desta segunda (28), 'zebrinha' fará integração do Pôr do Sol com o metrô de Ceilândia (DF). A linha 0.020 terá 30 viagens por dia, com valor da tarifa de R$ 2,70. A linha 0.020 terá percurso circular e vai passar pelas vias: Via P 3, Pôr do Sol – Av. Ronaldo Pereira – Av. Dom Bosco e Av. São Francisco de Assis, Via P1, Av. Hélio Prates e estação do metrô Ceilândia Centro, retornando pelo mesmo percurso.