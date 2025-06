Aberto prazo para indicações de contas bancária no programa Nota Legal

O programa Nota Legal abriu prazo para a indicação das contas bancárias por contribuintes com crédito superior a R$ 25 que optaram por receber em dinheiro. Os interessados devem acessar o site do Nota Legal, realizar login e inserir as informações da conta, que deve estar em nome do participante. É necessário estar regular com a Receita do DF, incluindo pagamentos de IPTU e IPVA, para evitar problemas.



