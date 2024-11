Aberto prazo para solicitar transferência de escola de alunos com deficiência no DF

Começou nessa quarta-feira (16) o prazo para as solicitações de mudança de escolas dos alunos com deficiência, altas habilidades, TEA (Transtorno do Espectro Autista) e transtornos funcionais específicos da rede pública do Distrito Federal. Pelo calendário da Secretaria de Educação, os pedidos poderão ser feitos até o dia 30 de outubro. A solicitação deverá ser feita diretamente na unidade escolar onde os alunos estão registrados.