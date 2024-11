Abrace promove baile de debutantes para jovens atendidos pela associação

Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças com Câncer e Hemopatias (Abrace) realizou um baile de debutantes para adolescentes assistidos pela entidade. A novidade neste ano é que os meninos da Abrace também participaram do baile. A festa foi promovida com a ajuda de diversos parceiros como estilistas e confeiteiros que oferecem roupas, doces e decoração. O objetivo é celebrar a vida não apenas apresentar os adolescentes à sociedade. Neste ano a festa foi no Unique Palace. As meninas e os meninos tiveram direito a prova de roupa, fotos e muitos mimos. Segundo idealizadores, a ideia surgiu por entender o que essas festas representam na vida dos adolescentes e, por isso, se uniram para fazer igual para esses adolescentes que enfrentam doenças graves e assim proporcionar esperança, saúde e bem-estar.