Acidente em apresentação de circo na Asa Norte (DF) deixa trapezista ferido

Durante uma apresentação de circo no estacionamento de um shopping na Asa Norte (DF), um trapezista caiu de uma altura de 4 metros na noite de domingo (30). Os bombeiros foram acionados, mas brigadistas já tinham imobilizado o artista, que apresentava suspeita de fratura no braço direito e na perna esquerda. Ele foi levado consciente para o hospital de base. Ainda não há informações sobre o estado de Saúde dele.



