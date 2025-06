Acidente grave entre ônibus e carro na W3 Sul, próximo ao Hospital de Base, complica trânsito no DF

Um grave acidente ocorreu na W3 Sul, perto do Hospital de Base, envolvendo um carro e um ônibus da empresa Taguatur. De acordo com informações, o motorista do carro, identificado como motorista de aplicativo, tentou uma manobra arriscada fechando o ônibus. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar realizaram o atendimento das vítimas. A colisão resultou em feridos, inicialmente duas pessoas foram atendidas. A área foi isolada para o trabalho de resgate, e o trânsito ficou bloqueado em direção à Asa Norte, com desvio para apenas uma faixa.



