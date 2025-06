Acidente no Eixão Sul, no DF, bloqueia trânsito e deixa motorista ferido

Um acidente ocorreu no Eixão Sul,, no DF, sentido aeroporto, deixando o motorista do carro com ferimentos leves. O veículo sofreu danos significativos. O Corpo de Bombeiros esteve no local para atendimento e trabalhou na liberação da via, que teve uma pista fechada, causando trânsito carregado na região.



