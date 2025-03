Acidentes graves com motociclistas no final de semana mobilizam resgate aéreo no DF

No final de semana, dois graves acidentes de trânsito envolveram motociclistas. No sábado (29), um condutor sofreu múltiplas fraturas ao colidir com um caminhão na BR-020, necessitando de resgate aéreo e hospitalização. No domingo (30), na Asa Sul, outra vítima sofreu um corte profundo na coxa. Bombeiros controlaram o sangramento antes de levá-lo ao Hospital de Base, sem necessidade de transporte aéreo.



